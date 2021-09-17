Мурашко объявил о начале исследований одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа
Сейчас проводятся доклинические испытания на животных. Учёные оценивают такие критерии совмещения прививок как безопасность и эффективность.
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В России начались доклинические исследования возможности одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных. По результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам", — проинформировал он.
О том, что такая вакцина может появиться в России, ранее сообщил и президент биофармацевтической компании "Нанолек" Владимир Христенко. По его словам, такой препарат находится на ранней стадии разработки.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему переболевшим ковидом особенно важно привиться от гриппа. Она напомнила также, что между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен пройти месяц.
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