Мурашко объявил о начале исследований одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа

Сейчас проводятся доклинические испытания на животных. Учёные оценивают такие критерии совмещения прививок, как безопасность и эффективность.

В России начались доклинические исследования возможности одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных. По результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам", — проинформировал он.

О том, что такая вакцина может появиться в России, ранее сообщил и президент биофармацевтической компании "Нанолек" Владимир Христенко. По его словам, такой препарат находится на ранней стадии разработки.