В Севастополе молодая семья полицейских развалилась из-за игромании и воровства мужа

В Севастополе семейное счастье двух молодых полицейских продлилось всего несколько месяцев — девушка узнала о противозаконных пристрастиях мужа и подала на развод. Как сообщил Лайфу источник, 22-летний сержант Сергей Р. воровал у супруги деньги, которые, по мнению девушки, затем спускал в онлайн-казино и тратил на ставки.

Отмечается, что пара зарегистрировала брак в июне текущего года, а уже в конце месяца 21-летняя сержант полиции Александра Р. обнаружила пропажу 150 тысяч рублей со своей зарплатной карты. Об исчезновении средств она узнала, когда пошла регистрировать карту на новое имя после смены фамилии. Девушка в течение двух месяцев пыталась самостоятельно выяснить обстоятельства произошедшего, но затем ей стали приходить странные уведомления о микрозаймах.

8 сентября Александра Р. обратилась в полицию. Узнав об этом, супруг поспешил успокоить возлюбленную и признался, что перевёл её деньги себе на карточку, чтобы защитить их от мошенников и различных вирусов. При этом вернуть деньги Сергей отказался. Как позднее выяснила сама Александра, муж втайне подключил её личный кабинет в банковском приложении и переводил сбережения себе. Параллельно с этим он оформил несколько микрозаймов. Кроме того, молодой человек умудрялся разводить супругу на деньги через знакомых и родственников: он просил их придумывать грустные истории и занимать в долг у Александры. А когда девушка давала деньги, то средства перенаправлялись Сергею.

Узнав о махинациях мужа, девушка подала на развод. По её мнению, деньги супругу нужны были для ставок в Интернете и игр в онлайн-казино, так как Сергей — игроман. Сейчас дело передано в Следственный комитет. По данным нашего источника, молодого человека планируют уволить из органов.