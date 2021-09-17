НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава СПЧ проверил работу электронных урн на участке в Архангельске

Сотрудники избирательного участка в свою очередь поделились впечатлениями от работы с комплексами обработки бюллетеней.

17 сентября, 14:29

Глава СПЧ проверил работу электронных урн на участке в Архангельске. Видео © Telegram / СПЧ

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев во время проверки избирательных участков в Архангельске особое внимание уделил работе комплексов обработки бюллетеней — электронных урн. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале СПЧ.

На кадрах видно, как одна из избирательниц опускает бланки в урну. За её действиями следят сотрудники участка, которые подсказывают, если что-то идёт не так. В беседе с Фадеевым члены комиссии отметили, что им очень нравится работать с такими урнами.

Памфилова назвала регионы РФ с максимальной явкой на думские выборы

Памфилова назвала регионы РФ с максимальной явкой на думские выборы

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Глава СПЧ назвал Моргенштерна и Милохина колхозниками за некачественный контент

13 сентября, 16:35

В СПЧ заявили об отсутствии серьёзных нарушений на думских выборах

сегодня в 13:31

В Совфеде сообщили о продолжающихся кибератаках на систему ДЭГ из-за рубежа

сегодня в 14:22

"Как Каспаров пропустил такой ляп?": В России поддержали иск шахматистки Гаприндашвили к Netflix

сегодня в 14:32

В Общественной палате разоблачили очередной фейк со "вбросом" бюллетеней в Петербурге

сегодня в 14:28

Новости партнеров

Layer 1