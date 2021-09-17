Глава СПЧ проверил работу электронных урн на участке в Архангельске. Видео © Telegram / СПЧ

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев во время проверки избирательных участков в Архангельске особое внимание уделил работе комплексов обработки бюллетеней — электронных урн. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале СПЧ.

На кадрах видно, как одна из избирательниц опускает бланки в урну. За её действиями следят сотрудники участка, которые подсказывают, если что-то идёт не так. В беседе с Фадеевым члены комиссии отметили, что им очень нравится работать с такими урнами.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.