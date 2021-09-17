Советская шахматистка подала в суд на создателей сериала "Ход королевы" за сексизм

Советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили обвинила создателей сериала "Ход королевы" от Netflix в сексизме. В частности, она подала в суд из-за фразы, которая прозвучала в картине. Об этом сообщает The New York Times.

Гаприндашвили, которая стала первой женщиной-гроссмейстером в 1976 году, подала в суд на компанию Netflix и требует компенсацию в размере пяти миллионов долларов за "разрушительную ложь, подрывающую и унижающую её достижения перед многомиллионной аудиторией". Кроме того, 80-летняя шахматистка сообщила, что авторы сериала должны убрать фразы о том, что она никогда не играла с мужчинами. Эти слова были произнесены в картине в ходе финального матча в Москве. В частности, идёт речь о фразе комментатора Бета Хармона: "Единственное, что в ней необычно, — это её пол, но даже это не является чем-то уникальным в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами".

В иске говорится, что в 1968 году, когда состоялся вышеупомянутый матч, Нона Гаприндашвили сыграла как минимум с 59 соперниками мужского пола, в том числе с гроссмейстерами Драголюбом Велимировичем, Светозаром Глигоричем, Паулем Кересом, Борисом Спасским, Михаилом Талем и другими. А сама фраза, сказанная в отношении Ноны, по словам адвокатов, "является явно ложной, а также ужасно сексистской и унизительной". Гаприндашвили считает, что авторы сериала ради излишней драматизации принесли в жертву её репутацию. Кроме того, женщину оскорбило и то, что её представили как российскую шахматистку.

В стриминговом сервисе Netflix же ответили, что уважают как саму Гаприндашвили, так и её заслуги. Однако компания не согласна с обвинениями шахматистки и заявила, что намерена отстаивать свою правоту в суде.