Памфилова назвала регионы РФ с максимальной явкой на думские выборы

Максимальная явка на участках голосования в настоящий момент зарегистрирована в Чукотском автономном округе и Чечне. Об этом сообщила журналистам председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Отмечается, что эти данные не учитывают дистанционное электронное голосование.

"Максимальная явка — Чукотский автономный округ. Этого следовало ожидать, у них раньше началось голосование, [явка составляет] 31,39%, в Чеченской Республике — 27,1%, в Республике Тыва — 26,21%", — рассказала Памфилова.

Она также отметила, что минимальная явка была зафиксирована в Санкт-Петербурге (3,72%), Севастополе (0,76%) и Москве (0,48%). Глава ЦИК подчеркнула, что речь идёт о явке на участки без учёта дистанционного голосования.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.