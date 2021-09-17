Почти 260 тысяч избирателей досрочно проголосовали на думских выборах

Почти 260 тысяч человек в России и за рубежом досрочно проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова.

"У нас 29 августа началось досрочное голосование для отдельных групп избирателей по выборам в Госдуму. Таким правом по состоянию на вчерашний день у нас воспользовалось около 225 тысяч избирателей", — сказала она в информационном центре ЦИК, отметив, что заранее исполнить гражданский долг можно было в 36 регионах страны.

Что касается зарубежных избирательных участков, на которых можно было проголосовать досрочно, они располагались сразу в 46 странах мира. Как указала Памфилова, в общей сложности досрочно за границей проголосовало около 34 тысяч избирателей.