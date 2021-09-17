Почти 260 тысяч избирателей досрочно проголосовали на думских выборах
Как пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова, совершить волеизъявление заранее могли россияне, находящиеся за пределами РФ, также процедура была доступна для отдельных групп избирателей.
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Почти 260 тысяч человек в России и за рубежом досрочно проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова.
"У нас 29 августа началось досрочное голосование для отдельных групп избирателей по выборам в Госдуму. Таким правом по состоянию на вчерашний день у нас воспользовалось около 225 тысяч избирателей", — сказала она в информационном центре ЦИК, отметив, что заранее исполнить гражданский долг можно было в 36 регионах страны.
Что касается зарубежных избирательных участков, на которых можно было проголосовать досрочно, они располагались сразу в 46 странах мира. Как указала Памфилова, в общей сложности досрочно за границей проголосовало около 34 тысяч избирателей.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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