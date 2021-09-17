Политолог объяснил высокий интерес россиян к онлайн-голосованию на выборах

С помощью технологии электронного голосования люди могут оперативно исполнить гражданский долг, поэтому данный формат вызывает большой интерес среди соотечественников. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он отметил, что столичные и федеральные власти при организации сентябрьских выборов продемонстрировали открытость, что очень значимо для общества. По словам эксперта, онлайн-голосование является продуктивной и эффективной технологией, которая позволит снизить число "разного рода нарушений".

"Я считаю, что чем раньше ты выполнил свой гражданский долг, чем быстрее ты проголосовал, тем больше у тебя свободного времени. В этом смысле поведение избирателей, которые пытаются в первые же часы как можно быстрее проголосовать, мне кажется логичным", — приводит слова Чеснакова агентство "Москва".

Ранее Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Президент напомнил, что электронно проголосовать могут жители семи регионов страны, и призвал россиян проявить активную жизненную позицию и сделать выбор на голосовании.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.