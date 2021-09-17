Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня в нашей стране началось трёхдневное голосование по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате", — сказал глава государства.

Президент также напомнил, что электронно проголосовать могут жители семи регионов страны, и призвал россиян проявить активную жизненную позицию и сделать выбор на голосовании.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.