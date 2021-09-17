Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Президент России находится на вынужденном карантине из-за контактов с заражёнными ковидом в его окружении.
Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сегодня в нашей стране началось трёхдневное голосование по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате", — сказал глава государства.
Президент также напомнил, что электронно проголосовать могут жители семи регионов страны, и призвал россиян проявить активную жизненную позицию и сделать выбор на голосовании.
Ранее Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что глава государства чувствует себя хорошо.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.
За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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