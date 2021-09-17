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Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Президент России находится на вынужденном карантине из-за контактов с заражёнными ковидом в его окружении.

17 сентября, 13:20

Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня в нашей стране началось трёхдневное голосование по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате", — сказал глава государства.

ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе

ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе

Президент также напомнил, что электронно проголосовать могут жители семи регионов страны, и призвал россиян проявить активную жизненную позицию и сделать выбор на голосовании.

Ранее Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что глава государства чувствует себя хорошо.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из кабинета в Доме правительства

Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из кабинета в Доме правительства

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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