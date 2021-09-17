Басманный суд арестовал обвиняемых в призывах к беспорядкам на думских выборах
Одна из фигуранток дела будет находиться под домашним арестом по меньшей мере до 14 ноября.
Фото © Пресс-служба Басманного суда Москвы
Арест обвиняемых в призывах к беспорядкам на думских выборах. Видео © Пресс-служба Басманного суда Москвы
Четверо граждан, обвиняемых в призывах к беспорядкам в ходе выборов в Госдуму, арестованы. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Ещё одна фигурантка дела проведёт по меньшей мере почти два месяца под домашним арестом, сообщила пресс-служба инстанции.
"Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября 2021 года в отношении Алексея Курлова, Дмитрия Чебанова, Никиты Крещука, Жанны Черновой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках)", — говорится в релизе.
Кроме того, в отношении Марии Платоновой, которая обвиняется по той же статье, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 ноября 2021 года. Отмечается, что ходатайство следователя относительно заключения девушки под стражу было отклонено.
Ранее Лайф писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму. Злоумышленники действовали через сеть телеграм-каналов. Самый крупный из них ("Что делать") насчитывал около десяти тысяч подписчиков.
Напомним, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже предупреждал о подготовке провокаций к выборам в России. По его словам, спецслужбы установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.
За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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