46 тысяч россиян воспользовались сервисом "Голосование на дому"

В текущем году почти 50 тысяч россиян воспользовались специальным сервисом по подаче заявлений "Голосование на дому". Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов в информационном центре ЦИК.

"Для маломобильных граждан у нас в этом году был специальный сервис по подаче заявлений "Голосование на дому". У нас в этом году им воспользовалось 46 тысяч граждан, то есть 46 тысяч заявлений было подано", — сказал Качанов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Центризбиркоме заявили о прохождении пика нагрузки по электронному голосованию. Отмечается, что на данный момент на федеральной платформе проголосовало более половины избирателей, что является очень хорошим результатом.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.