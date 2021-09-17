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46 тысяч россиян воспользовались сервисом "Голосование на дому"

Как отметили в Минцифры, он был разработан специально для маломобильных граждан.

17 сентября, 12:46
<p>Фото © ТАСС / Евгений Софийчук</p>

Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

В текущем году почти 50 тысяч россиян воспользовались специальным сервисом по подаче заявлений "Голосование на дому". Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов в информационном центре ЦИК.

"Для маломобильных граждан у нас в этом году был специальный сервис по подаче заявлений "Голосование на дому". У нас в этом году им воспользовалось 46 тысяч граждан, то есть 46 тысяч заявлений было подано", — сказал Качанов.

Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из кабинета в Доме правительства

Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из кабинета в Доме правительства

Ранее Лайф рассказывал, что в Центризбиркоме заявили о прохождении пика нагрузки по электронному голосованию. Отмечается, что на данный момент на федеральной платформе проголосовало более половины избирателей, что является очень хорошим результатом.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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