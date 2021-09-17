"Цифровизация — наше всё": Денис Проценко проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Он отметил, что это очень удобное решение в первую очередь для медиков, которые могут отдать свой голос, при этом не отрываясь надолго от работы.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который входит в пятёрку федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, принял участие в дистанционном голосовании. Он отметил удобство сервиса для избирателей, и особенно для избирателей-медиков.
"Рассуждая последние два месяца о цифровизации медицины, которая должна быть удобна нашему пациенту, не использовать цифровой вариант электронного голосования было бы непоследовательным. Как врач, вижу ещё несколько плюсов для себя. Первое: ты не отрываешься от своих пациентов, ты не отрываешься от госпиталя. Это очень удобное решение в первую очередь для медиков. Второе: это безусловно удобно персонально для тебя. Тебе не надо никуда ехать, ты работаешь из кабинета. Поэтому я считаю, что цифровизация — наше всё", — рассказал он.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. При этом электронное голосование доступно жителям Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Онлайн собирается проголосовать и президент РФ Владимир Путин.
За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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