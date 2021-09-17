"Рассуждая последние два месяца о цифровизации медицины, которая должна быть удобна нашему пациенту, не использовать цифровой вариант электронного голосования было бы непоследовательным. Как врач, вижу ещё несколько плюсов для себя. Первое: ты не отрываешься от своих пациентов, ты не отрываешься от госпиталя. Это очень удобное решение в первую очередь для медиков. Второе: это безусловно удобно персонально для тебя. Тебе не надо никуда ехать, ты работаешь из кабинета. Поэтому я считаю, что цифровизация — наше всё", — рассказал он.