Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из кабинета в Доме правительства

Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из своего кабинета. Видео © LIFE

Глава кабмина России Михаил Мишустин онлайн проголосовал на выборах в Госдуму. Премьер сделал это из своего кабинета, сообщает пресс-служба правительства.

"Михаил Мишустин свой выбор сделал, не покидая рабочего кабинета в Доме правительства", — сказано в записи.

Глава кабмина напомнил, что в этом году принять участие в онлайн-голосовании могут жители семи регионов, в том числе и Москвы. Он отметил, что выбор можно сделать просто и удобно, а главное — не спеша.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.