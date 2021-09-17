Глава Тульской области Дюмин проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проголосовал на выборах в Госдуму. Видео © Пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проголосовал на выборах в Госдуму. Свой гражданский долг политик исполнил на именном участке "Герои России", который открылся в Центре образования № 1 имени Героя РФ Дмитрия Горшкова в Туле.

"Я свой голос сегодня отдал за тех людей, которых я знаю, с кем я работал не один год. Знаю, как они работают, знаю, что они и дальше будут работать на благо Тульской области и страны в целом", — сказал он.

Дюмин призвал жителей региона и всей России приходить на избирательные участки и голосовать за тех, кому они действительно доверяют и верят.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.