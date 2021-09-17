Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму в родовом селении

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму в школе № 1 в родовом селе Ахмат-Юрт. Об этом сообщает ТАСС.

На избирательный участок Кадыров пришёл вместе с членами семьи и указал, что высокая явка в регионе объясняется семейными, религиозными и общественными институтами, которые очень много делают для информирования людей. На предыдущих думских выборах в 2016 году явка в республике составила 94,92%.

"Благодаря этим институтам у нас всегда бывает большая явка и народ сплочённо показывает, что они вместе всегда и во всём", — сказал Кадыров.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.