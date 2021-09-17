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Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму в родовом селении

Действующий глава Чечни также назвал причины высокой явки в регионе.

17 сентября, 12:01
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму в школе № 1 в родовом селе Ахмат-Юрт. Об этом сообщает ТАСС.

На избирательный участок Кадыров пришёл вместе с членами семьи и указал, что высокая явка в регионе объясняется семейными, религиозными и общественными институтами, которые очень много делают для информирования людей. На предыдущих думских выборах в 2016 году явка в республике составила 94,92%.

"Благодаря этим институтам у нас всегда бывает большая явка и народ сплочённо показывает, что они вместе всегда и во всём", — сказал Кадыров.

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Член "Единой России" указал на важность голосования на думских выборах

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Губернатор Севастополя по пути на работу поучаствовал в онлайн-голосовании на выборах в Думу

Губернатор Севастополя по пути на работу поучаствовал в онлайн-голосовании на выборах в Думу

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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