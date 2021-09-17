В Минцифры заявили, что DDoS-атаки не повлияли на качество работы сервисов ДЭГ

DDoS-атаки на сервисы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были успешно отражены и не повлияли на качество работы. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"С 8:00 по Москве с момента начала работы сервисов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на инфраструктуре электронного правительства были зафиксированы две DDoS-атаки", — говорится в релизе.

Отмечается, что первая атака была зафиксирована в 10:36 утра и была нацелена на сервисы обеспечения ДЭГ. При этом более 50% запросов были сгенерированы с зарегистрированных в США IP-адресов. Вторая DDoS-атака была начата в 10:45 утра. Её целью стала блокировка доступа к сервисам системы идентификации и аутентификации, используемой на портале "Госуслуги", в том числе для доступа к ДЭГ. По данным ведомства, мощность атаки превысила 73 гигабита, а более половины запросов были с IP-адресов из США, 25% — из Германии, около 5% — с Украины.

В Минцифры подчеркнули, что организация данных атак свидетельствует о намерении "целенаправленно воспрепятствовать нормальной работе сервисов и попытке блокировать работу сервисов электронного голосования". Там также отметили, что защита систем успешно справилась с нападением, перерывов в работе сервисов не было, данные пользователей портала защищены.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.