Всеми полосками — "за": Зебра из "Мадагаскара" проголосовала на выборах в Петербурге

Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто.

Весёлый избиратель в костюме зебры Марти из мультфильма "Мадагаскар" исполнил гражданский долг, а заодно и поднял настроение членам участковой комиссии № 1351 на Пулковском шоссе в Петербурге.

Зебра из "Мадагаскара" проголосовала на выборах в Петербурге. Видео © Соцсети

Впрочем, это не единственный обладатель копыт, замеченный на избирательных участках России. Ранее Лайф рассказывал, как жители алтайского села приехали голосовать на лошадях и верблюдах.

А в Чите молодожёны пришли на выборы в день свадьбы. Жених и невеста сегодня решили исполнить сразу два гражданских долга. Разлучиться, хоть и ненадолго, им пришлось в кабинках для голосования.