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Всеми полосками — "за": Зебра из "Мадагаскара" проголосовала на выборах в Петербурге

Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто.

17 сентября, 11:42

Весёлый избиратель в костюме зебры Марти из мультфильма "Мадагаскар" исполнил гражданский долг, а заодно и поднял настроение членам участковой комиссии № 1351 на Пулковском шоссе в Петербурге.

Зебра из "Мадагаскара" проголосовала на выборах в Петербурге. Видео © Соцсети

Впрочем, это не единственный обладатель копыт, замеченный на избирательных участках России. Ранее Лайф рассказывал, как жители алтайского села приехали голосовать на лошадях и верблюдах.

А в Чите молодожёны пришли на выборы в день свадьбы. Жених и невеста сегодня решили исполнить сразу два гражданских долга. Разлучиться, хоть и ненадолго, им пришлось в кабинках для голосования.

Жители алтайского села приехали к избирательному участку на лошадях и верблюдах

Жители алтайского села приехали к избирательному участку на лошадях и верблюдах

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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