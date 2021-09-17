Всеми полосками — "за": Зебра из "Мадагаскара" проголосовала на выборах в Петербурге
Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто.
Весёлый избиратель в костюме зебры Марти из мультфильма "Мадагаскар" исполнил гражданский долг, а заодно и поднял настроение членам участковой комиссии № 1351 на Пулковском шоссе в Петербурге.
Зебра из "Мадагаскара" проголосовала на выборах в Петербурге. Видео © Соцсети
Впрочем, это не единственный обладатель копыт, замеченный на избирательных участках России. Ранее Лайф рассказывал, как жители алтайского села приехали голосовать на лошадях и верблюдах.
А в Чите молодожёны пришли на выборы в день свадьбы. Жених и невеста сегодня решили исполнить сразу два гражданских долга. Разлучиться, хоть и ненадолго, им пришлось в кабинках для голосования.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.