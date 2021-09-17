Член "Единой России" указал на важность голосования на думских выборах

Пронин рассказал о важности участия в голосовании на думских выборах. Видео © LIFE

Руководитель депутатской группы "Единая Россия" в городском собрании Шумерли, Чувашия, Леонид Пронин посетил избирательный участок и заявил, что от позиции народа зависит будущее нашей страны. По его словам, голосование на думских выборах проходит с соблюдением всех мер безопасности по части профилактики от коронавируса.

"Важно принимать участие в избирательной кампании, потому что именно от волеизъявления наших граждан, от их позиции, гражданской ответственности зависит будущее нашей страны и нашего региона. Выборы проходят с соблюдением всех мер предосторожности, профилактики по борьбе с коронавирусом", — объяснил Пронин.

По его словам, результаты выборов в Государственную думу повлияют на "дальнейший успех нашей страны, её суверенитет".

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.