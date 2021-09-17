Косплеерша пришла на выборы в Тюменской области в образе персонажа игры Genshin Impact. Видео предоставлено Лайфу

В посёлке Московский Тюменской области косплеерша Екатерина Махотина пришла на избирательный участок в образе персонажа Цици из видеоигры Genshin Impact. По словам девушки, ей очень хотелось показать свой костюм публике.

"В эти выходные пройдёт киберфестиваль, и мне очень хотелось выгулять свой костюм, порадовать людей, настроение подарить им", — сказала Махотина.

Девушка заметила, что её совершенно не смущает то внимание, которое может вызвать костюм, ведь косплееры не только показывают любовь к персонажу, но и обращают на себя взоры людей. Кроме того, Махотина призналась, что это не первые выборы, в которых она участвует, однако первые — в образе персонажа.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.