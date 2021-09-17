Наблюдатели опровергли информацию о вбросах бюллетеней на думских выборах в Петербурге

Сообщения о вбросах бюллетеней на избирательном участке в Доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1 в Санкт-Петербурге являются ложными, никаких нарушений не было. Об этом заявил эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алексей Песков.

"Налицо распространение ложной информации: в Петербурге проходит два уровня выборов — в Госдуму и заксобрание. На каждые выборы выдаётся по два бюллетеня. Итого четыре", — отметил эксперт.

Обстановка на избирательном участке в Петербурге. Видео © Telegram / "Компромат-ГРУПП"

Речь идёт о видео, опубликованном телеграм-каналом "Компромат-ГРУПП", на котором мужчина бросает в урну несколько бланков. Гражданина заподозрили в провокации. Отметим, что данный источник опубликовал несколько подобных видео, на которых люди опускают в урну по четыре бюллетеня.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.