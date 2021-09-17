В избиркоме опровергли данные о "вчерашнем" дне на камерах на участке в Новосибирске

Голосование на участке в Новосибирске. Видео © Telegram / Центр общественного наблюдения

В центре общественного наблюдения в Новосибирской области назвали ложным сообщение обкома КПРФ о том, что на камере видеонаблюдения на одном из участков якобы транслировалась запись вчерашнего дня. В областном избиркоме также прокомментировали ситуацию.

"Информация, опубликованная на сайте одной из политических партий, оказалась ложной. Ранее авторы сообщали, что камера наблюдения на этом участке якобы показывает картинку вчерашнего дня. Но, как видно на видео прямого эфира, трансляция идёт своевременно. При этом место наблюдателя от этой партии в центре общественного наблюдения пустует, хотя если бы он находился здесь, то мог бы быстро уточнить ситуацию на участке № 1514", — говорится в телеграм-канале центра.

Ранее сегодня обком КПРФ усомнился в достоверности трансляции с видеокамер на избирательных участках, в том числе на своём сайте сообщил, что камера показывала ранее утро 16 сентября. В избирательной комиссии Новосибирской области указали, что видеонаблюдение работает в штатном режиме, а в помещении для голосования присутствуют наблюдатели. Позже обком КПРФ также признал, что в настоящее время трансляция идёт корректно.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.