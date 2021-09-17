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Проценко предложил создать программу поддержки сельских врачей

Главврач больницы в Коммунарке также отметил, что необходимо создавать для медиков локальные траектории развития.

17 сентября, 11:11
<p>Денис Проценко. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Денис Проценко. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, который входит в федеральную пятёрку лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму, предложил разработать программу поддержки врачей, проработавших на селе больше пяти лет. С такой инициативой он выступил на итоговом консилиуме "Будущее здравоохранения", который прошёл на площадке ЕР. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

Отмечается, что программа может стать дополнением к "Земскому доктору" и "Земскому фельдшеру", поспособствует решению кадрового вопроса. По словам Проценко, это поможет развитию здравоохранения и технологической революции. Он также отметил, что необходимо создавать для медиков локальные траектории развития.

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"Это невозможно без развития медицинской инфраструктуры, в том числе использования каких-то адаптивных для каждого региона решений — будет ли это в виде мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, плавучих поликлиник, строительства больниц", — сказал Проценко.

Ранее главврач больницы в Коммунарке заявил, что перегрузка системы здравоохранения затронет подготовку кадров. Врач рассказал, как изменится сфера медицины благодаря "Народной программе".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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