Проценко предложил создать программу поддержки сельских врачей
Главврач больницы в Коммунарке также отметил, что необходимо создавать для медиков локальные траектории развития.
Денис Проценко. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, который входит в федеральную пятёрку лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму, предложил разработать программу поддержки врачей, проработавших на селе больше пяти лет. С такой инициативой он выступил на итоговом консилиуме "Будущее здравоохранения", который прошёл на площадке ЕР. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.
Отмечается, что программа может стать дополнением к "Земскому доктору" и "Земскому фельдшеру", поспособствует решению кадрового вопроса. По словам Проценко, это поможет развитию здравоохранения и технологической революции. Он также отметил, что необходимо создавать для медиков локальные траектории развития.
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"Это невозможно без развития медицинской инфраструктуры, в том числе использования каких-то адаптивных для каждого региона решений — будет ли это в виде мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, плавучих поликлиник, строительства больниц", — сказал Проценко.
Ранее главврач больницы в Коммунарке заявил, что перегрузка системы здравоохранения затронет подготовку кадров. Врач рассказал, как изменится сфера медицины благодаря "Народной программе".
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