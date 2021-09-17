Проценко предложил создать программу поддержки сельских врачей

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, который входит в федеральную пятёрку лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму, предложил разработать программу поддержки врачей, проработавших на селе больше пяти лет. С такой инициативой он выступил на итоговом консилиуме "Будущее здравоохранения", который прошёл на площадке ЕР. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

Отмечается, что программа может стать дополнением к "Земскому доктору" и "Земскому фельдшеру", поспособствует решению кадрового вопроса. По словам Проценко, это поможет развитию здравоохранения и технологической революции. Он также отметил, что необходимо создавать для медиков локальные траектории развития.

"Это невозможно без развития медицинской инфраструктуры, в том числе использования каких-то адаптивных для каждого региона решений — будет ли это в виде мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, плавучих поликлиник, строительства больниц", — сказал Проценко.