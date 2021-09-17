Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда.

"В связи с 80-летней годовщиной открытия "Дороги жизни" предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награждённым медалью за оборону Ленинграда или знаком жителя блокадного Ленинграда, постоянно проживающим на территории РФ, а также в Латвии, Литве, Эстонии, в республиках Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье", — сказал глава государства.

По словам Путина, поддержка блокадников является долгом российских властей. Он также подчеркнул, что все выплаты должны быть произведены без каких-либо задержек.