Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда
По словам главы государства, поддержка этой группы граждан РФ является долгом властей. Он также подчеркнул, что все средства должны поступить без каких-либо задержек.
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда.
"В связи с 80-летней годовщиной открытия "Дороги жизни" предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награждённым медалью за оборону Ленинграда или знаком жителя блокадного Ленинграда, постоянно проживающим на территории РФ, а также в Латвии, Литве, Эстонии, в республиках Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье", — сказал глава государства.
По словам Путина, поддержка блокадников является долгом российских властей. Он также подчеркнул, что все выплаты должны быть произведены без каких-либо задержек.
Ранее сообщалось, что немецкий ветеран призвал власти ФРГ выплатить России компенсацию за геноцид советских граждан. По словам ветерана, за пять лет в советском плену он ни разу не видел случаев мести от военных в адрес немцев. При этом Шепе подчеркнул, что с советскими пленными солдаты гитлеровских войск обращались очень жестоко.
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