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"Динамо" — моё": Бывший футболист сборной Уругвая объяснил переезд из Италии в Россию

Российским болельщикам он знаком по выступлениям за национальную команду на ЧМ-2018.

17 сентября, 11:21
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Уругвайский защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт объяснил, почему решил минувшим летом перейти из "Милана" в российский клуб. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".

"Динамо" мною плотно интересовалось, вело меня три месяца, и я увидел клуб и проект, который хочет развиваться и побеждать, мне понравились люди в команде и их мысли о футболе. Мой будущий одноклубник Варела рассказывал, что тут все — спортивный директор, тренер, партнёры — примут меня и мне будет отлично. Поговорив со всеми, я понял, что "Динамо" — моё", — сказал Лаксальт.

Минувший сезон уругваец провёл на правах аренды в шотландском "Селтике". За клуб из Глазго он играл в 28 матчах, забив один гол.

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С 2013 года Лаксальт выступал в чемпионате Италии. Помимо "Милана" он играл за миланский "Интер", "Болонью", "Эмполи", "Дженоа" и "Торино".

Российским болельщикам Лаксальт может быть знаком по выступлениям за сборную Уругвая на чемпионате мира 2018 года. В частности, в матче против нашей сборной он отдал голевую передачу. Всего за сборную Уругвая защитник провёл 24 матча.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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