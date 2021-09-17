Губернатор Севастополя по пути на работу поучаствовал в онлайн-голосовании на выборах в Думу

Губернатор Севастополя проголосовал онлайн на выборах по пути на работу. Видео © Instagram / razvozhaev.m

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на себе испытал возможности онлайн-голосования на выборах в Госдуму, сделав это по пути на работу. Весь процесс он снял на видео, которое опубликовал в "Инстаграме".

"Утром по пути на работу проголосовал электронно — заняло три минуты (всё видео длится 4 минуты 48 секунд. — Прим. Лайфа)", — написал глава города.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.