Путин призвал не забывать вовремя ревакцинироваться от коронавируса
Глава государства также отметил, что привитые коллеги, которые заразились инфекцией, переносят заболевание достаточно легко, без серьёзных осложнений.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Вынужденный уйти на самоизоляцию из-за случаев ковида в своём окружении президент России Владимир Путин призвал соотечественников вовремя ревакцинироваться. В противном случае, по словам главы государства, человек рискует подхватить инфекцию, как это сделали некоторые его коллеги.
"Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за титрами, которые должны защищать, — и вот результат. Приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", — сказал российский лидер в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в режиме видеосвязи.
Путин также отметил, что вакцинированные коллеги, которые заразились ковидом, переносят болезнь достаточно легко, без серьёзных осложнений.
Ранее Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как признался сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
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