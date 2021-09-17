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Путин призвал не забывать вовремя ревакцинироваться от коронавируса

Глава государства также отметил, что привитые коллеги, которые заразились инфекцией, переносят заболевание достаточно легко, без серьёзных осложнений.

17 сентября, 11:34
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66478" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Вынужденный уйти на самоизоляцию из-за случаев ковида в своём окружении президент России Владимир Путин призвал соотечественников вовремя ревакцинироваться. В противном случае, по словам главы государства, человек рискует подхватить инфекцию, как это сделали некоторые его коллеги.

"Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за титрами, которые должны защищать, — и вот результат. Приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", — сказал российский лидер в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в режиме видеосвязи.

Песков рассказал о состоянии заболевших ковидом людей из окружения Путина

Песков рассказал о состоянии заболевших ковидом людей из окружения Путина

Путин также отметил, что вакцинированные коллеги, которые заразились ковидом, переносят болезнь достаточно легко, без серьёзных осложнений.

Ранее Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как признался сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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