Путин призвал не забывать вовремя ревакцинироваться от коронавируса

Вынужденный уйти на самоизоляцию из-за случаев ковида в своём окружении президент России Владимир Путин призвал соотечественников вовремя ревакцинироваться. В противном случае, по словам главы государства, человек рискует подхватить инфекцию, как это сделали некоторые его коллеги.

"Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за титрами, которые должны защищать, — и вот результат. Приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", — сказал российский лидер в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в режиме видеосвязи.