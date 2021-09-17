Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что во всех проблемах российского футбола, в том числе и в еврокубках, виноваты англичане. Об этом сообщает Sport24.

"Скажу так: в проблемах российского футбола виноваты англичане. Они придумали футбол, чтобы позорить Россию. Я бы вообще всех этих барбосов отправил в Магадан. Им платят бешеные деньги, они сидят на шее народа и ничего не добиваются. Игры никакой нет, результатов тоже. Сколько списывается денег — никто не знает, всё покрыто", — заявил Тихонов.