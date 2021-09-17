"Хотели опозорить нас": Легендарный биатлонист Тихонов обвинил Англию в проблемах российского футбола
На этой неделе три наших клуба набрали лишь одно очко в еврокубках, потерпев два поражения.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что во всех проблемах российского футбола, в том числе и в еврокубках, виноваты англичане. Об этом сообщает Sport24.
"Скажу так: в проблемах российского футбола виноваты англичане. Они придумали футбол, чтобы позорить Россию. Я бы вообще всех этих барбосов отправил в Магадан. Им платят бешеные деньги, они сидят на шее народа и ничего не добиваются. Игры никакой нет, результатов тоже. Сколько списывается денег — никто не знает, всё покрыто", — заявил Тихонов.
На этой неделе три российских клуба набрали лишь одно очко в еврокубках. "Зенит" на выезде проиграл лондонскому "Челси" в Лиге чемпионов (0:1), "Спартак" дома уступил польской "Легии" в Лиге Европы (0:1), а "Локомотив" в том же турнире на своём поле сыграл вничью с французским "Марселем" (1:1).
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