Путин подписал указ о единовременной выплате 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда
Определить порядок и условия осуществления выплат поручено кабмину. Ранее глава государства подчеркнул, что средства должны быть перечислены без задержек.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей гражданам РФ, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", — говорится в указе.
Глава государства поручил кабмину обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией выплат, а также определить их порядок и условия осуществления.
Напомним, предложение по единоразовой выплате 50 тысяч рублей блокадникам Путин озвучил 17 сентября во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в режиме видеосвязи. По словам российского лидера, поддержка этой группы граждан РФ является долгом властей. Он также подчеркнул, что все средства должны поступить без каких-либо задержек.
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