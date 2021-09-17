Путин подписал указ о единовременной выплате 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей гражданам РФ, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", — говорится в указе.

Глава государства поручил кабмину обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией выплат, а также определить их порядок и условия осуществления.