В Еврокомиссии объяснили, чем вызван рост цен на газ
В Брюсселе отслеживают стоимость голубого топлива в странах Евросоюза. Там же отметили, что подорожание стимулирует спрос на газ.
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Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела рассказала на брифинге в Брюсселе, что рекордный рост цен на газ в Европе произошёл из-за совпадения комплекса объективных факторов, свою лепту внесло и экономическое восстановление стран после пандемии коронавируса.
По словам Лунелы, в настоящий момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71%. Причём в прошлом году эти же газохранилища были заполнены на 82%.
"Еврокомиссия полностью осведомлена о значительном росте цен на газ и мониторит ситуацию в странах сообщества в отношении пиков цены. Сейчас высокие цены — это результат комбинации факторов, в большей степени он вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии. В меньшей степени это стало результатом удорожания квот на выбросы CO2 в европейской системе торговли экологическими квотами", — заявила она.
Отмечается, что увеличение цен на квоты европейской системы торговли стимулирует спрос на газ, являющийся наиболее экологически чистым видом традиционного топлива.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предрёк дефицит газа в европейских хранилищах к отопительному сезону. Он также считает, что цены на голубое топливо в ближайшее время могут побить ранее установленные рекорды.
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