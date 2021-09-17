В Еврокомиссии объяснили, чем вызван рост цен на газ

Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела рассказала на брифинге в Брюсселе, что рекордный рост цен на газ в Европе произошёл из-за совпадения комплекса объективных факторов, свою лепту внесло и экономическое восстановление стран после пандемии коронавируса.

По словам Лунелы, в настоящий момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71%. Причём в прошлом году эти же газохранилища были заполнены на 82%.

"Еврокомиссия полностью осведомлена о значительном росте цен на газ и мониторит ситуацию в странах сообщества в отношении пиков цены. Сейчас высокие цены — это результат комбинации факторов, в большей степени он вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии. В меньшей степени это стало результатом удорожания квот на выбросы CO2 в европейской системе торговли экологическими квотами", — заявила она.

Отмечается, что увеличение цен на квоты европейской системы торговли стимулирует спрос на газ, являющийся наиболее экологически чистым видом традиционного топлива.