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В России стартовало производство вакцины от ковида AstraZeneca

Однако осуществляется оно исключительно под экспортные цели, заметили в Минпромторге.

17 сентября, 11:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca, его осуществляет фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета. Об этом сообщил первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", — заметил он.

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Однако на внутренний рынок они поставляться не будут, ведь в России есть полное обеспечение собственными продуктами, уточнил Осьмаков. При этом он не исключил такого развития событий в будущем.

А ранее Лайф рассказывал, что Эстония разрешила въезд привитым "Спутником V". Теперь туристам необходимо предоставить документ, свидетельствующий о вакцинации, который был выдан компетентным органом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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