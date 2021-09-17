В России стартовало производство вакцины от ковида AstraZeneca

В России началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca, его осуществляет фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета. Об этом сообщил первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", — заметил он.

Однако на внутренний рынок они поставляться не будут, ведь в России есть полное обеспечение собственными продуктами, уточнил Осьмаков. При этом он не исключил такого развития событий в будущем.