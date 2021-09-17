Страны ШОС выступили за становление Афганистана без терроризма, войны и наркотиков

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за становление независимого Афганистана без терроризма, войны и наркотиков. Об этом говорится в принятой по итогам саммита ШОС в Душанбе декларации.

"Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков", — сказано в документе.

Также отмечается, что участники встречи руководствуются принципом, согласно которому для урегулирования конфликтных ситуаций в различных регионах мира используются политико-дипломатические средства, основанные на строгом соблюдении международного права. Страны ШОС также заявили о важности создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп общества государства.

Ранее Лайф рассказывал, что 7 сентября радикальное движение "Талибан"* представило новое Правительство Афганистана и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером "13224" Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.