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Страны ШОС выступили за становление Афганистана без терроризма, войны и наркотиков

Представители государств также заявили о важности создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп общества.

17 сентября, 12:05
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за становление независимого Афганистана без терроризма, войны и наркотиков. Об этом говорится в принятой по итогам саммита ШОС в Душанбе декларации.

"Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков", — сказано в документе.

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Также отмечается, что участники встречи руководствуются принципом, согласно которому для урегулирования конфликтных ситуаций в различных регионах мира используются политико-дипломатические средства, основанные на строгом соблюдении международного права. Страны ШОС также заявили о важности создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп общества государства.

Ранее Лайф рассказывал, что 7 сентября радикальное движение "Талибан"* представило новое Правительство Афганистана и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером "13224" Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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