Канадский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби выразил надежду, что российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Об этом сообщает ESPN.

На счету Овечкина, которому сегодня исполнилось 36 лет, 730 заброшенных шайб в НХЛ. Это шестой результат в истории. Гретцки поражал ворота соперников 894 раза.

"Надеюсь, у него всё получится. Это было бы здорово. Овечкин близок к заветной цели, он способен забивать из любой точки. Единственное, лучше бы это делал в матчах с другими командами, а не с нашей", — сказал Кросби.