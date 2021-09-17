"Было бы здорово": Кросби пожелал Овечкину побить рекорд Гретцки в НХЛ
В июле российский нападающий продлил контракт с "Вашингтон Кэпиталз" на пять лет.
Фото © NHL.com
Канадский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби выразил надежду, что российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Об этом сообщает ESPN.
На счету Овечкина, которому сегодня исполнилось 36 лет, 730 заброшенных шайб в НХЛ. Это шестой результат в истории. Гретцки поражал ворота соперников 894 раза.
"Надеюсь, у него всё получится. Это было бы здорово. Овечкин близок к заветной цели, он способен забивать из любой точки. Единственное, лучше бы это делал в матчах с другими командами, а не с нашей", — сказал Кросби.
В июле Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном". Соглашение рассчитано на пять лет. За это время российский нападающий заработает 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год).
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