"Русские витязи" проголосовали на думских выборах на участке в Сургуте. Видео © Соцсети

Члены пилотажной группы "Русские витязи" проголосовали на думских выборах на участке в Сургуте. В процедуре волеизъявления приняло участие 16 членов экипажа и 35 технических специалистов во главе с командиром Андреем Алексеевым.







Отмечается, что пилоты пришли на избирательный участок утром в первый день выборов, чтобы после погрузиться в тренировки. Элитный отряд уже несколько дней находится в Югре, где готовится к показательным выступлениям, которые пройдут в Сургуте и Нижневартовске.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.