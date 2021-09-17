НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Русские витязи" проголосовали на думских выборах на участке в Сургуте

Пилоты пришли утром в первый день выборов, чтобы после погрузиться в тренировки. Элитный отряд уже несколько дней находится в Югре, где готовится к показательным выступлениям.

17 сентября, 12:36

Фото © Соцсети

"Русские витязи" проголосовали на думских выборах на участке в Сургуте. Видео © Соцсети

Члены пилотажной группы "Русские витязи" проголосовали на думских выборах на участке в Сургуте. В процедуре волеизъявления приняло участие 16 членов экипажа и 35 технических специалистов во главе с командиром Андреем Алексеевым.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

1 / 3

Отмечается, что пилоты пришли на избирательный участок утром в первый день выборов, чтобы после погрузиться в тренировки. Элитный отряд уже несколько дней находится в Югре, где готовится к показательным выступлениям, которые пройдут в Сургуте и Нижневартовске.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из кабинета в Доме правительства

Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из кабинета в Доме правительства

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Газманов проголосовал на думских выборах онлайн из гостиницы и процитировал свой хит

сегодня в 12:54

"Стрижи" и "Русские витязи" отметили 30-летие грандиозным авиашоу в подмосковной Кубинке

15 мая, 14:30

46 тысяч россиян воспользовались сервисом "Голосование на дому"

сегодня в 12:46

В России планируют создать комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

сегодня в 12:57

Власти Украины наградили Меркель орденом Свободы за поддержку антироссийских санкций

сегодня в 12:50

Новости партнеров

Layer 1