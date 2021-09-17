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Захарова объяснила выбор нарядов принципом из трёх слагаемых

Как отметила дипломат, многие российские марки предлагали ей быть поставщиками одежды, но по закону права принимать подарки у Захаровой нет.

17 сентября, 12:22
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTos2ruslDW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mzakharovamid</a></p>

Фото © Instagram / mzakharovamid

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что при покупке одежды её выбор падает на российские бренды. Тем самым дипломат поддерживает отечественную лёгкую промышленность.

"Когда началась история с импортозамещением, решила тоже внести свой вклад. Мой принцип подбора одежды формируется из трёх слагаемых: производитель — нравится — цена", — приводит слова Захаровой "Газета.ru".

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Дипломат выбирает такие бренды, как "Акимбо" и "Елена Шипилова". Кроме того, она призналась, что многие российские марки предлагали ей свои услуги в качестве поставщиков одежды. Однако в соответсвии с законодательством принимать презенты Захарова не может.

"Хотя везде в мире ровно наоборот. Они используют возможность на публичных людях, в том числе официальных лицах, показывать свою лёгкую промышленность. Вот я этим и занимаюсь, только за свои деньги", — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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Ранее Захарова призвала Чехию освободить арестованного в Праге россиянина Франчетти. По её словам, все недружественные действия против граждан РФ будут иметь соответствующие последствия.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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