Захарова объяснила выбор нарядов принципом из трёх слагаемых

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что при покупке одежды её выбор падает на российские бренды. Тем самым дипломат поддерживает отечественную лёгкую промышленность.

"Когда началась история с импортозамещением, решила тоже внести свой вклад. Мой принцип подбора одежды формируется из трёх слагаемых: производитель — нравится — цена", — приводит слова Захаровой "Газета.ru".

Дипломат выбирает такие бренды, как "Акимбо" и "Елена Шипилова". Кроме того, она призналась, что многие российские марки предлагали ей свои услуги в качестве поставщиков одежды. Однако в соответсвии с законодательством принимать презенты Захарова не может.

"Хотя везде в мире ровно наоборот. Они используют возможность на публичных людях, в том числе официальных лицах, показывать свою лёгкую промышленность. Вот я этим и занимаюсь, только за свои деньги", — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства.