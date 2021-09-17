Роскомнадзор потребовал от Twitter немедленно объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании "Твиттер" с требованием "в максимально короткие сроки" пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Данный аккаунт создан для информирования граждан о выборах, проходящих в Российской Федерации. Из-за действий "Твиттера" Мосгоризбирком был вынужден открыть новый аккаунт", — указали в РКН.

В своём письме Роскомнадзор подчеркнул, что действия компании расцениваются как иностранное вмешательство в избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти, которая проходит сейчас в РФ.

Между тем в Минцифры заявили, что DDoS-атаки не повлияли на качество работы сервисов дистанционного электронного голосования. В ведомстве отметили, что первая атака в 40 гигабит была зафиксирована в 10:36 утра, более 50% запросов к сервисам были сгенерированы с IP-адресов в США.