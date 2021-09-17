Роскомнадзор потребовал от Twitter немедленно объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома
Действия компании расцениваются как иностранное вмешательство в избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти в РФ, отметили в ведомстве.
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Роскомнадзор направил письмо в адрес компании "Твиттер" с требованием "в максимально короткие сроки" пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Данный аккаунт создан для информирования граждан о выборах, проходящих в Российской Федерации. Из-за действий "Твиттера" Мосгоризбирком был вынужден открыть новый аккаунт", — указали в РКН.
В своём письме Роскомнадзор подчеркнул, что действия компании расцениваются как иностранное вмешательство в избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти, которая проходит сейчас в РФ.
Между тем в Минцифры заявили, что DDoS-атаки не повлияли на качество работы сервисов дистанционного электронного голосования. В ведомстве отметили, что первая атака в 40 гигабит была зафиксирована в 10:36 утра, более 50% запросов к сервисам были сгенерированы с IP-адресов в США.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 1
Твиттер и все сервис Фейсбука давно пора заблокировать на территории РФ.