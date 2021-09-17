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В Центризбиркоме заявили о прохождении пика нагрузки по электронному голосованию

Отмечается, что на данный момент на федеральной платформе проголосовало более половины избирателей, что является очень хорошим результатом.

17 сентября, 12:13
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Пик нагрузки по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) уже пройден. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Центризбиркома России Александр Обухов.

"На сегодняшний момент хочу констатировать, что по крайней мере на федеральной платформе уже проголосовало точно больше половины избирателей. Можно говорить, что пик нагрузки пройден, для нас это очень хороший результат", — заявил он в информцентре ЦИК.

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В Минцифры заявили, что DDoS-атаки не повлияли на качество работы сервисов ДЭГ

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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