В Центризбиркоме заявили о прохождении пика нагрузки по электронному голосованию

Пик нагрузки по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) уже пройден. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Центризбиркома России Александр Обухов.

"На сегодняшний момент хочу констатировать, что по крайней мере на федеральной платформе уже проголосовало точно больше половины избирателей. Можно говорить, что пик нагрузки пройден, для нас это очень хороший результат", — заявил он в информцентре ЦИК.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.