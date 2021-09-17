ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе

Участие российского лидера Владимира Путина в электронном голосовании на выборах в Государственную думу поспособствует повышению доверия к онлайн-системе, а также сподвигнет многих соотечественников к её использованию. Такое мнение выразил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"В данном случае его желание проголосовать [онлайн], наверное, сподвигнет очень многих людей и абсолютно точно повысит доверие к электронной системе голосования. В этом сомнений нет", — сказал он в ходе брифинга в информационном центре ЦИК РФ.

О том, что Путин проголосует онлайн на выборах в Госдуму, ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, российский лидер пока не решил, в какой из трёх дней примет участие в волеизъявлении. Ранее глава государства ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания ковидом в его окружении.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.