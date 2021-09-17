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ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе

Глава государства отказался от традиционной процедуры. Президент ушёл на самоизоляцию из-за выявленных случаев ковида среди лиц в ближайшем окружении.

17 сентября, 12:33
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66288/photos/66236" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Участие российского лидера Владимира Путина в электронном голосовании на выборах в Государственную думу поспособствует повышению доверия к онлайн-системе, а также сподвигнет многих соотечественников к её использованию. Такое мнение выразил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"В данном случае его желание проголосовать [онлайн], наверное, сподвигнет очень многих людей и абсолютно точно повысит доверие к электронной системе голосования. В этом сомнений нет", — сказал он в ходе брифинга в информационном центре ЦИК РФ.

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О том, что Путин проголосует онлайн на выборах в Госдуму, ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, российский лидер пока не решил, в какой из трёх дней примет участие в волеизъявлении. Ранее глава государства ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания ковидом в его окружении.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

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За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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