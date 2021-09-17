Названа сумма, которую игроки и тренеры "Шерифа" получат за победу над "Шахтёром" в Лиге чемпионов
Молдавский клуб одержал победу над соперниками с Украины в первом матче группового турнира в своей истории.
Фото © ФК "Шериф"
Футболисты и тренеры тираспольского "Шерифа" получат миллион евро за победу над донецким "Шахтёром" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Metaratings.
Встреча завершилась домашней победой "Шерифа" со счётом 2:0. Для молдавского клуба матч стал первым в истории на групповой стадии Лиги чемпионов.
За победу УЕФА выплатит "Шерифу" 2,8 миллиона евро. Из этой суммы один миллион пойдёт на выплаты игрокам и тренерскому штабу.
Мячи в ворота "Шахтёра" забили малийский полузащитник "Шерифа" Адама Траоре и гвинейский нападающий Момо Янсане. Гол Траоре был признан УЕФА лучшим в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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