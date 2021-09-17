Названа сумма, которую игроки и тренеры "Шерифа" получат за победу над "Шахтёром" в Лиге чемпионов

Футболисты и тренеры тираспольского "Шерифа" получат миллион евро за победу над донецким "Шахтёром" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Metaratings.

Встреча завершилась домашней победой "Шерифа" со счётом 2:0. Для молдавского клуба матч стал первым в истории на групповой стадии Лиги чемпионов.

За победу УЕФА выплатит "Шерифу" 2,8 миллиона евро. Из этой суммы один миллион пойдёт на выплаты игрокам и тренерскому штабу.