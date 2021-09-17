В РОЦИТе объяснили надёжность технологии защиты персональных данных на электронном голосовании

Применяемая при онлайн-голосовании на выборах в Госдуму блокчейн-технология помогает пользователю сохранять анонимность волеизъявления и персональных данных. Об этом Лайфу рассказал руководитель Центра безопасного Интернета, член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.

"Дистанционное электронное голосование характеризуется объективно высоким уровнем безопасности. При этом пользователи убедились, что несостоятельным оказывается главное опасение, которое имело [место] у них раньше в части тайны и анонимности голосования. Используемая блокчейн-технология обеспечивает именно то, что ожидает пользователь, то есть тайную анонимность его волеизъявления", — объяснил Парфентьев.

Кроме того, эта технология обеспечивает сохранение персональных данных избирателей, а также вполне доступна для независимого контроля со стороны наблюдателей, добавил эксперт. По его словам, в предыдущие применения технология продемонстрировала безопасность по результатам совокупности принимаемых программных, технических и организационных мер, а случаев выхода её из строя не было.

"На данный момент мы можем быть уверены, что данная технология является безопасной применительно к своим целям", — заключил Парфентьев.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.