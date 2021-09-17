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"Вот и лес, и вода, и воздух": Карпин показал, как отдыхает после матчей сборной России

В начале сентября наша сборная сыграла вничью с Хорватией (0:0), победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

17 сентября, 13:12

Фото © Instagram / vgkarpin

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что выехал на природу после отборочных матчей чемпионата мира 2022 года. Об этом он сообщил в своём инстаграме, выложив фотографию на фоне водоёма.

"Ну вот и лес, и вода, и воздух… Добрался наконец-то", — написал Карпин.

В начале сентября команда Карпина провела три матча в отборочном турнире ЧМ-2022. Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а затем победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

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После этого национальная команда поднялась в рейтинге ФИФА с 41-го на 37-е место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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