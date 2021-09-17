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"Адмирал" одержал первую победу после возвращения в КХЛ

Минувший сезон команда пропустила, поскольку власти Приморского края решили перенаправить предназначенные для неё средства на борьбу с коронавирусом.

17 сентября, 12:50
<p>Фото © ХК "Адмирал"</p>

Фото © ХК "Адмирал"

Владивостокский "Адмирал" победил череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Фетисов-арены", завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе приморского клуба по шайбе забросили Дмитрий Саюстов, Дмитрий Лугин, Евгений Грачёв и Либор Шулак. У гостей автором единственного гола стал Йоонас Няттинен.

Для "Адмирала" победа стала первой в сезоне. Ранее команда Александра Андриевского потерпела шесть поражений подряд, уступив московскому "Спартаку" (1:4), омскому "Авангарду" (3:4 по буллитам), петербургскому СКА (2:9), череповецкой "Северстали" (2:3 в овертайме), магнитогорскому "Металлургу" (3:4 в овертайме) и столичному "Динамо" (3:5).

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"Адмирал" набрал пять очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Северсталь" с пятью баллами идёт на последней, 12-й строчке на Западе.

Прошлый сезон "Адмирал" пропустил, оставшись без финансирования. Власти Приморского края решили перенаправить предназначенные для клуба средства на борьбу с распространением коронавируса.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Адмирал" — "Северсталь" — 4:1

Шайбы: Саюстов 27' (1:0), Лугин 32' (2:0), Грачёв 46' (3:0), Няттинен 50' (3:1), Шулак 56' (4:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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