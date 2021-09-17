"Адмирал" одержал первую победу после возвращения в КХЛ
Минувший сезон команда пропустила, поскольку власти Приморского края решили перенаправить предназначенные для неё средства на борьбу с коронавирусом.
Фото © ХК "Адмирал"
Владивостокский "Адмирал" победил череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Фетисов-арены", завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе приморского клуба по шайбе забросили Дмитрий Саюстов, Дмитрий Лугин, Евгений Грачёв и Либор Шулак. У гостей автором единственного гола стал Йоонас Няттинен.
Для "Адмирала" победа стала первой в сезоне. Ранее команда Александра Андриевского потерпела шесть поражений подряд, уступив московскому "Спартаку" (1:4), омскому "Авангарду" (3:4 по буллитам), петербургскому СКА (2:9), череповецкой "Северстали" (2:3 в овертайме), магнитогорскому "Металлургу" (3:4 в овертайме) и столичному "Динамо" (3:5).
"Адмирал" набрал пять очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Северсталь" с пятью баллами идёт на последней, 12-й строчке на Западе.
Прошлый сезон "Адмирал" пропустил, оставшись без финансирования. Власти Приморского края решили перенаправить предназначенные для клуба средства на борьбу с распространением коронавируса.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Адмирал" — "Северсталь" — 4:1
Шайбы: Саюстов 27' (1:0), Лугин 32' (2:0), Грачёв 46' (3:0), Няттинен 50' (3:1), Шулак 56' (4:1)
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