"Адмирал" одержал первую победу после возвращения в КХЛ

Владивостокский "Адмирал" победил череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Фетисов-арены", завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе приморского клуба по шайбе забросили Дмитрий Саюстов, Дмитрий Лугин, Евгений Грачёв и Либор Шулак. У гостей автором единственного гола стал Йоонас Няттинен.

Для "Адмирала" победа стала первой в сезоне. Ранее команда Александра Андриевского потерпела шесть поражений подряд, уступив московскому "Спартаку" (1:4), омскому "Авангарду" (3:4 по буллитам), петербургскому СКА (2:9), череповецкой "Северстали" (2:3 в овертайме), магнитогорскому "Металлургу" (3:4 в овертайме) и столичному "Динамо" (3:5).

"Адмирал" набрал пять очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Северсталь" с пятью баллами идёт на последней, 12-й строчке на Западе.

Прошлый сезон "Адмирал" пропустил, оставшись без финансирования. Власти Приморского края решили перенаправить предназначенные для клуба средства на борьбу с распространением коронавируса.