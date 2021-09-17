Лайф публикует фото арсенала подозреваемого в нападении на отдел полиции и убийстве семьи под Воронежем
Среди имущества злоумышленника правоохранители обнаружили несколько гранат, карабинов, магазины для оружия и патроны разных калибров.
В распоряжении Лайфа появилось фото, на котором запечатлены боеприпасы и оружие, найденные у подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области и убийстве семьи из трёх человек Виктора М.
Отмечается, что среди имущества у злоумышленника найдены нарезной карабин "Тигр", гладкоствольный карабин "Молот-Вепрь", магазины из оружия и патроны разных калибров. Также, судя по кадрам, у него имелось несколько гранат.
Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".
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