НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф публикует фото арсенала подозреваемого в нападении на отдел полиции и убийстве семьи под Воронежем

Среди имущества злоумышленника правоохранители обнаружили несколько гранат, карабинов, магазины для оружия и патроны разных калибров.

17 сентября, 13:04

В распоряжении Лайфа появилось фото, на котором запечатлены боеприпасы и оружие, найденные у подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области и убийстве семьи из трёх человек Виктора М.

Отмечается, что среди имущества у злоумышленника найдены нарезной карабин "Тигр", гладкоствольный карабин "Молот-Вепрь", магазины из оружия и патроны разных калибров. Также, судя по кадрам, у него имелось несколько гранат.

Опубликовано фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел полиции

Опубликовано фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел полиции

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Карабин, пневматика и много патронов: Стал известен арсенал екатеринбургского стрелка

31 мая, 08:12

Опубликовано фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел полиции

сегодня в 11:09

Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму на родине основателя советской разведки

сегодня в 13:01

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас показали, как сильно они постарели, выложив честное фото без фильтров

сегодня в 13:06

В России планируют создать комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

сегодня в 12:57

Новости партнеров

Layer 1