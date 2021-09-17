В России планируют создать комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

Однако на данном этапе речи о производстве препарата не идёт, разработчики изучают вопрос, будет ли он работать или нет.

Комбинированная вакцина против коронавируса и гриппа может появиться в России. Препарат находится на ранней стадии разработки, рассказал президент биофармацевтической компании "Нанолек" Владимир Христенко.

"В планах у нас есть разработка комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа, но это, скажем так, пока совсем ранняя-ранняя история", — уточнил он.

На данном этапе производства препарата не ведётся, заметил Христенко, речь идёт только об изучении возможности создания подобной вакцины, которая может быть сделана по рекомбинантной технологии. Пока разработка на стадии proof of concept (проверка концепции) и разработчики изучают вопрос, будет ли работать вакцина или нет.