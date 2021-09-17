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Газманов проголосовал на думских выборах онлайн из гостиницы и процитировал свой хит

Артист отметил, что в эти дни из-за концертов у него нет возможности исполнить гражданский долг по месту жительства. Поэтому он решил прибегнуть к онлайн-системе.

17 сентября, 12:54

Газманов проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из гостиничного номера. Видео © LIFE

Заслуженный артист РФ, народный артист России Олег Газманов онлайн проголосовал на выборах в Госдуму. Знаменитый певец сделал это из гостиничного номера в Чебоксарах, где сейчас находится в ожидании концерта.

Артист отметил, что в дни выборов 17–19 сентября у него нет возможности исполнить гражданский долг по месту жительства. Поэтому он решил отдать голос с помощью онлайн-системы.

"Спасибо всем разработчикам этой системы, потому что у меня теперь есть возможность не пропустить голосование. Вперёд, Россия, и всем ясных дней", — добавил Газманов.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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Машинист перед отправлением поезда оценил удобство онлайн-голосования на думских выборах

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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