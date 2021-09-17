Власти Украины наградили Меркель орденом Свободы за поддержку антироссийских санкций

Агентство "Украинские новости" выяснило, за что президент страны Владимир Зеленский наградил орденом Свободы канцлера ФРГ Ангелу Меркель в августе текущего года. Оказалось, что женщина-политик была удостоена государственной награды, которая обычно присуждается за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, за активную поддержку антироссийских санкций.

"Ангела Меркель является федеральным канцлером Германии с 2005 года. Благодаря её личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве", — говорится в наградных документах.

В тексте также отмечено, что Меркель — один из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политиков, а общий объём финансово-технической и гуманитарной помощи, выделенный её правительством киевским властям, с 2014 года составил около 1,4 млрд евро.

Отметим, что не все украинские политики считают Меркель благодетелем для их страны. К примеру, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что европейские страны боятся остановки транзита газа через Украину, и раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку газопровода "Северный поток – 2", заявив, что тем самым она "наплевала" на интересы Киева.