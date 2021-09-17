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Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму на родине основателя советской разведки

До того как совершить волеизъявление, глава СВР принял участие в церемонии открытия улицы имени Артура Артузова.

17 сентября, 13:01
<p>Сергей Нарышкин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/60829/photos/59701" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму. Свой гражданский долг он исполнил в городе Кашине Тверской области.

Как уточняет РИА "Новости", голосование прошло на участке в Кашинской центральной библиотеке. До этого глава СВР поучаствовал в торжественной церемонии открытия улицы имени Артура Артузова — основателя отечественной внешней разведки. Её Артузов возглавлял с 1931 по 1935 год.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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