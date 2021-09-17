Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму на родине основателя советской разведки

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму. Свой гражданский долг он исполнил в городе Кашине Тверской области.

Как уточняет РИА "Новости", голосование прошло на участке в Кашинской центральной библиотеке. До этого глава СВР поучаствовал в торжественной церемонии открытия улицы имени Артура Артузова — основателя отечественной внешней разведки. Её Артузов возглавлял с 1931 по 1935 год.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.