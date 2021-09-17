В Москве открыли памятник борющимся с ковидом медикам

В Москве открыли памятник медикам, которые борются с пандемией коронавируса. Он расположен у Музея истории медицины Сеченовского университета.

Памятник представляет собой монументальную стелу, на лицевой части которой расположилась посвятительная надпись: "Подвигу медицинских работников в борьбе с CoViD-19". На ней также размещена выполненная из бронзы скульптурная композиция, рассказывающая о героизме работников больниц различных специализаций: медсестры, врача-реаниматолога и медика-исследователя, создателя вакцины от коронавируса. А за спинами медиков изображена планета Земля с меридианами и картой России.

Отмечается, что памятник установлен по инициативе главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Автором монумента является академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков. На церемонии открытия присутствовали сам Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также вице-премьер РФ Татьяна Голикова.