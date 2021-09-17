Памфилова: Общая явка на избирательные участки по России составляет 9,16%

В России общая явка на избирательных участках, где проходит голосование традиционным способом на выборах в Госдуму, составила 9,16% на 16:00 по Москве. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова.

"Явка по состоянию на 16:00 по Российской Федерации в целом на выборах в Госдуму — 9,16%", — сказала она на брифинге в информационном центре ЦИК.

По словам Памфиловой, досрочно исполнило свой гражданский долг около 225 тысяч россиян в 36 регионах страны. Ещё 34 тысячи избирателей проголосовали за рубежом в 46 странах.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.