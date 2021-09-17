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Памфилова: Общая явка на избирательные участки по России составляет 9,16%

По словам председателя ЦИК РФ, досрочно исполнило гражданский долг около 225 тысяч россиян в 36 регионах страны. Ещё 34 тысячи избирателей проголосовали за рубежом в 46 странах.

17 сентября, 13:58
<p>Элла Памфилова. Фото © <a href="http://www.cikrf.ru/smi/foto-i-videomaterialy/member/49019/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦИК РФ</a></p>

Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ

В России общая явка на избирательных участках, где проходит голосование традиционным способом на выборах в Госдуму, составила 9,16% на 16:00 по Москве. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова.

"Явка по состоянию на 16:00 по Российской Федерации в целом на выборах в Госдуму — 9,16%", — сказала она на брифинге в информационном центре ЦИК.

В шести регионах России явка на выборы превысила 30%

В шести регионах России явка на выборы превысила 30%

По словам Памфиловой, досрочно исполнило свой гражданский долг около 225 тысяч россиян в 36 регионах страны. Ещё 34 тысячи избирателей проголосовали за рубежом в 46 странах.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

Член СПЧ объяснил рост явки на думские выборы

Член СПЧ объяснил рост явки на думские выборы

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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