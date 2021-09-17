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Трамп не уверен, что Штатами управляет Байден

Экс-президент Америки отметил, что кто-то "отключает микрофоны каждый раз, когда говорит" действующий лидер страны. В пример он привёл недавний случай.

17 сентября, 13:52
<p>Фото © Win McNamee / Getty Images, Chip Somodevilla / Getty Images</p>

Фото © Win McNamee / Getty Images, Chip Somodevilla / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что страной управляет действующий лидер Америки Джо Байден. Об этом он заявил в беседе с изданием The Federalist. По мнению экс-лидера Штатов, во главе государства на самом деле могут стоять сотрудники аппарата президента или "люди Барака Обамы".

"Это могут быть сотрудники [аппарата] Байдена. Это может быть Обама или его люди. Возможно, и то и другое вместе", — ответил Трамп на вопрос журналиста, кто, по его мнению, принимает главные решения в стране.

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Он также отметил, что кто-то "отключает микрофоны каждый раз", когда Байден берёт слово. В частности, экс-президент вспомнил недавний случай, когда действующего лидера, по его словам, "прервали посередине предложения".

Ранее Лайф рассказывал, что Трамп предрёк крах США в ближайшие три года. После такого заявления ведущий программы Шон Спайсер поспешно свернул беседу с политиком.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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