Трамп не уверен, что Штатами управляет Байден

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что страной управляет действующий лидер Америки Джо Байден. Об этом он заявил в беседе с изданием The Federalist. По мнению экс-лидера Штатов, во главе государства на самом деле могут стоять сотрудники аппарата президента или "люди Барака Обамы".

"Это могут быть сотрудники [аппарата] Байдена. Это может быть Обама или его люди. Возможно, и то и другое вместе", — ответил Трамп на вопрос журналиста, кто, по его мнению, принимает главные решения в стране.

Он также отметил, что кто-то "отключает микрофоны каждый раз", когда Байден берёт слово. В частности, экс-президент вспомнил недавний случай, когда действующего лидера, по его словам, "прервали посередине предложения".