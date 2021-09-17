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"Всем стало бы веселее": Губерниев уверен, что Черчесов возглавит "Спартак"

Ранее специалист уже тренировал красно-белых — с 2007 по 2008 год.

17 сентября, 13:49
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавит московский "Спартак". Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Чувствую, придёт Черчесов в "Спартак"! Ох, помяните моё слово! <...> Это было бы успешное сотрудничество? Не факт. Но то, что нам всем стало бы намного веселее, — это точно", — сказал Губерниев.

"Отдыхаю с семьёй в Австрии": Черчесов отреагировал на информацию о переговорах со "Спартаком"

"Отдыхаю с семьёй в Австрии": Черчесов отреагировал на информацию о переговорах со "Спартаком"

В конце августа СМИ сообщали, что Черчесов в ходе переговоров со "Спартаком" запросил контракт с зарплатой в два миллиона евро в год на весь тренерский штаб. Владелец красно-белых Леонид Федун назвал эту информацию "слухами по принципу "хочу бабла".

Черчесов ранее возглавлял "Спартак" — с 2007 по 2008 год. Последним местом работы 57-летнего специалиста была сборная России, которую он покинул после провального выступления на Евро-2020.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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