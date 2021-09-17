Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавит московский "Спартак". Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Чувствую, придёт Черчесов в "Спартак"! Ох, помяните моё слово! <...> Это было бы успешное сотрудничество? Не факт. Но то, что нам всем стало бы намного веселее, — это точно", — сказал Губерниев.