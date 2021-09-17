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Лайф спросил у Пескова, за кого проголосовал Путин

Глава государства отдал свой голос онлайн, так как находится на самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.

17 сентября, 13:49
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента

Лайф поинтересовался у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, известно ли, за кого Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму. Ответ был лаконичен.

"Конечно, известно", — сказал представитель Кремля.

Напомним, днём 17 сентября, в первый день выборов, президент России, находящийся на самоизоляции, проголосовал онлайн. Владимир Путин также напомнил, что электронно проголосовать могут жители семи регионов страны, и призвал россиян проявить активную жизненную позицию и сделать выбор.

Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из кабинета в Доме правительства

Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из кабинета в Доме правительства

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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