Лайф спросил у Пескова, за кого проголосовал Путин

Лайф поинтересовался у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, известно ли, за кого Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму. Ответ был лаконичен.

"Конечно, известно", — сказал представитель Кремля.

Напомним, днём 17 сентября, в первый день выборов, президент России, находящийся на самоизоляции, проголосовал онлайн. Владимир Путин также напомнил, что электронно проголосовать могут жители семи регионов страны, и призвал россиян проявить активную жизненную позицию и сделать выбор.